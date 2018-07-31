Сегодня у белорусских военных второй заезд в "Танковом биатлоне" на Армейских играх

По итогам гонки определят финалистов, которые выступят в "Эстафете". А накануне белорусы стали лучшими в первом заезде. Трассу протяженностью более 4 километров наша команда преодолела за 22 минуты. Отрыв от ближайшего преследователя составил две минуты. Стреляли точно! Поражены все пять мишеней - это условные танки и вертолет. Напомним, Армейские международные игры проходят до 11 августа на 24 полигонах 7 стран.