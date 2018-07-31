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Сегодня у белорусских военных второй заезд в "Танковом биатлоне" на Армейских играх
По итогам гонки определят финалистов, которые выступят в "Эстафете". А накануне белорусы стали лучшими в первом заезде. Трассу протяженностью более 4 километров наша команда преодолела за 22 минуты. Отрыв от ближайшего преследователя составил две минуты. Стреляли точно! Поражены все пять мишеней - это условные танки и вертолет. Напомним, Армейские международные игры проходят до 11 августа на 24 полигонах 7 стран.
Например, в Казахстане пройдут три конкурса - мастеров артиллерийского огня, состязания связистов "Уверенный прием" и "Соколиная охота" - соревнования беспилотных летательных аппаратов. Конкурс лучших минометных расчетов стартует завтра. В этом году в нем будут участвовать солдаты 11 стран. Каждая команда состоит из 21 человека. Участники уже выполнили тренировочные заезды. Первыми на старт индивидуальной гонки выйдут представители нашей страны, а также Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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