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Сегодня у православных Сретение Господне

Сегодня у православных один из 12 важнейших праздников - Сретение Господне. В этот день по Евангелию вспоминают Богородицу, которая впервые внесла маленького Иисуса в храм и получила известие: ее сын - Богомладенец, несущий свет, которого человечество ждало много лет.

Ко Дню православной молодежи Минская духовная академия получила подарок от Предстоятеля Белорусской православной церкви. Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел посетил высшее учебное заведение, неформально пообщался со студентами и оставил в дар список знаменитой чудотворной иконы Барколабовской Божией Матери.

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