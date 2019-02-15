Сегодня у православных Сретение Господне

Сегодня у православных один из 12 важнейших праздников - Сретение Господне. В этот день по Евангелию вспоминают Богородицу, которая впервые внесла маленького Иисуса в храм и получила известие: ее сын - Богомладенец, несущий свет, которого человечество ждало много лет.