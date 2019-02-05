Сегодня у риелторов профессиональный праздник

Агентства, которые входят в Белорусскую ассоциацию недвижимости, отмечают его вместе с клиентами. Консультации по сделкам с недвижимостью в этот день бесплатные. Стоит отметить, что с приближением весны оттает и рынок недвижимости. В марте ожидается повышение спроса на жилье. По мнению экспертов, это время для выгодного вложения. Связывают это с сезонностью и возобновлением выдачи кредитов в одном из крупных банков страны для покупки нового жилья.