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Сегодня у риелторов профессиональный праздник

Агентства, которые входят в Белорусскую ассоциацию недвижимости, отмечают его вместе с клиентами. Консультации по сделкам с недвижимостью в этот день бесплатные. Стоит отметить, что с приближением весны оттает и рынок недвижимости. В марте ожидается повышение спроса на жилье. По мнению экспертов, это время для выгодного вложения. Связывают это с сезонностью и возобновлением выдачи кредитов в одном из крупных банков страны для покупки нового жилья.

Количество выставленных на продажу квартир в декабре в 7 раз превысило число проданных. Это самые сложные условия для продавцов за последние 22 месяца.

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