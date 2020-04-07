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Сегодня в Беларусь прибудет делегация Всемирной организации здравоохранения
Пригласить в страну экспертов ВОЗ было поручением нашего Президента. Все детали предстоящей поездки специалисты Минздрава в формате видеоконференции обсудили с представительством ВОЗ в Женеве. Специалисты, которые приедут сегодня, смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность и эффективность принимаемых мер по недопущению распространения коронавируса в нашей стране, а также проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи.
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