Сегодня в Беларусь прибудет делегация Всемирной организации здравоохранения

Пригласить в страну экспертов ВОЗ было поручением нашего Президента. Все детали предстоящей поездки специалисты Минздрава в формате видеоконференции обсудили с представительством ВОЗ в Женеве. Специалисты, которые приедут сегодня, смогут на месте оценить реальную ситуацию, адекватность и эффективность принимаемых мер по недопущению распространения коронавируса в нашей стране, а также проанализировать клинические протоколы, подходы к оказанию медицинской помощи.



