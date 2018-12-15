На верность Родине и белорусскому народу. Сегодня в Беларуси 9 тысяч новобранцев принесли присягу. Значимость военного ритуала подчеркивает и присутствие высших должностных лиц. Торжественные мероприятия прошли по всей стране.

С самой масштабной церемонии - репортаж Елизаветы Лакотко. Умелый боец - везде молодец. Рядовой Евгений Журомский постигает азы самостоятельной жизни. К торжественному событию - присяге - он подошел особенно ответственно. Ведь для Жени произнести клятву на верность Родине - не просто слова или избитое клише.



Как только Жене исполнилось 18 лет, он пришел в военкомат. Судьба распорядилась так, что парень и его сестра остались без родителей. В таком случае человека освобождают от службы в армии. Однако новобранец даже мысли не допускал увильнуть. Такое искреннее желание действительно заслуживает уважения.



Кроме Евгения Журомского, сегодня в Беларуси приняли присягу 9 тысяч молодых парней, призванных на срочную службу и службу в резерве. По традиции, самая масштабная церемония состоялась на плацу 72-го объединенного учебного центра. Здесь клятву на верность Родине произнесли более 2500 новобранцев. Впереди у них освоение военной профессии, стрельбы и учения. Разделить волнительное событие с ребятами пришли родные и близкие. Важную новость сегодня озвучил министр обороны Беларуси. По его словам, 80% молодых людей не получают военных навыков. Поэтому планируется изменить правила предоставления отсрочки от службы в армии. Вместе с тем, военное ведомство борется за улучшение армейских условий жизни.



Значимость военной присяги подчеркивает и присутствие высших должностных лиц. Военную часть в Уручье посетил председатель Совета Республики. А в органах пограничной службы клятву на верность Родине произнесли более тысячи военнослужащих. Сто из них отправятся в подразделения Пинского погранотряда, который охраняет 300 км белорусско-украинской границы.

