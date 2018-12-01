Сегодня в Беларуси автомобили обязаны быть оборудованы зимними шинами

Это относится к легковому и грузопассажирскому транспорту, а также автобусам массой до 5-ти тонн. Есть к такой резине и свои требования - покрышки должны стоять на всех колесах и быть промаркированы специальными знаками. Высота протектора - не менее 4 мм. За нарушение водителям грозит штраф.

