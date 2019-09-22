Сегодня в Беларуси День без автомобиля

Автолюбители более чем в 70 городах нашей страны смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Проездным станет водительское удостоверение и техпаспорт на авто. Акция завершает кампанию "Европейская неделя мобильности". В этом году ее девиз "Иди с нами". В Минске основные мероприятия пройдут на улице Октябрьской, которая на время празднования станет пешеходной.



Завершится акция в 21:00 велопробегом от улицы Октябрьской до площади Якуба Коласа.