ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сегодня в Беларуси День без автомобиля

Автолюбители более чем в 70 городах нашей страны смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Проездным станет водительское удостоверение и техпаспорт на авто. Акция завершает кампанию "Европейская неделя мобильности". В этом году ее девиз "Иди с нами". В Минске основные мероприятия пройдут на улице Октябрьской, которая на время празднования станет пешеходной.

Завершится акция в 21:00 велопробегом от улицы Октябрьской до площади Якуба Коласа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все