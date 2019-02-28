Сегодня в Беларуси до 9 тепла и кратковременные дожди

До 9 тепла и кратковременные дожди ожидаются сегодня в Беларуси. Осадки пройдут преимущественно днем. На отдельных участках сохранится гололедица. Порывы ветра после обеда достигнут 15 метров в секунду. В связи с этим в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Температура ночью составит до плюс 3 градусов.