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Сегодня в Беларуси началось централизованное тестирование

Сегодня в Беларуси начался самый активный этап вступительной кампании - централизованное тестирование. Первым абитуриенты сдавали белорусский язык. В четверг на очереди - русский. Всего для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировались более 82 тысяч абитуриентов. Это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Все испытания растянутся более чем на две недели, последнее испытание – всемирная история новейшего времени.

"Тестирование проводится в 41 учебном заведении. Мы сегодня присутствовали на вскрытии и контроле тестирования по белорусскому языку. Из 82 тысяч около 25 тысяч записалось на ЦТ по белорусскому языку. Во всех наших учебных заведениях работают горячие линии. Горячая линия есть у Министерства образования. Мы готовы оперативно решать любые вопросы".

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