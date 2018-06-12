Сегодня в Беларуси началось централизованное тестирование

Сегодня в Беларуси начался самый активный этап вступительной кампании - централизованное тестирование. Первым абитуриенты сдавали белорусский язык. В четверг на очереди - русский. Всего для прохождения ЦТ в этом году зарегистрировались более 82 тысяч абитуриентов. Это на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Все испытания растянутся более чем на две недели, последнее испытание – всемирная история новейшего времени.