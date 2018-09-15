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В Беларуси отмечают День библиотек
Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день 96 лет назад была открыта Национальная библиотека Беларуси. Это самое крупное книгохранилище страны, библиотечный фонд которого насчитывает около 10 миллионов единиц. Традиционно для сотрудников библиотек это рабочий день, а вот посетителей на протяжении всей недели и даже после праздника ждут торжественные мероприятия, интерактивные экскурсии и выставки.
А 18 сентября двери Национальной библиотеки откроются для любителей поэзии. Совместно с Фондом мира пройдет акция, посвященная стихотворениям, написанным белорусскими школьниками о своей малой родине.
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