В Беларуси отмечают День библиотек

Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день 96 лет назад была открыта Национальная библиотека Беларуси. Это самое крупное книгохранилище страны, библиотечный фонд которого насчитывает около 10 миллионов единиц. Традиционно для сотрудников библиотек это рабочий день, а вот посетителей на протяжении всей недели и даже после праздника ждут торжественные мероприятия, интерактивные экскурсии и выставки.