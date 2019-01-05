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Сегодня в Беларуси отмечают День работников социальной защиты
Накануне профессионального праздника в Белгосфилармонию пригласили сотрудников системы социальной защиты Минска. 40 активистов отрасли получили награды за честный труд и выслугу лет. Всего в этой сфере только в столице работают более двух тысяч семисот человек, причем, это представители самых разных профессий. И каждый третий житель столицы по статистике прибегает к их услугам. Ну а в целом по стране почти 40.000 людей гордо зовутся работниками социальной защиты.
В этом году работники системы социальной защиты отметят столетие организации. 2019-й станет по-настоящему особенным, ведь до конца года только в Минске планируют открыть трудовую мастерскую в психоневрологическом интернате № 4, а так же новый корпус для детского интерната, и корпус для лиц без определенного места жительства.
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