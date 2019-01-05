Сегодня в Беларуси отмечают День работников социальной защиты

Накануне профессионального праздника в Белгосфилармонию пригласили сотрудников системы социальной защиты Минска. 40 активистов отрасли получили награды за честный труд и выслугу лет. Всего в этой сфере только в столице работают более двух тысяч семисот человек, причем, это представители самых разных профессий. И каждый третий житель столицы по статистике прибегает к их услугам. Ну а в целом по стране почти 40.000 людей гордо зовутся работниками социальной защиты.



