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Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли


Торговля очень активно развивается и в сельской местности

345 указ Президента позитивно повлиял на деловую активность в небольших населенных пунктах. За полугодие количество магазинов за кольцевой увеличилось более чем на 3 с половиной процента, автолавок - на 12 процентов.

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