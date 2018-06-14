Сегодня в Беларуси пройдет централизованное тестирование по русскому языку

Буквально через два часа в Беларуси стартует централизованное тестирование по русскому языку. На самое массовое испытание заявлены почти 67 тысяч абитуриентов. Это на 8 тысяч меньше, чем в прошлом году. На решение тестов отведено ровно 120 минут. Минобразования напоминает о том, что нужно взять зарегистрированный пропуск, паспорт и ручку с черным стержнем.