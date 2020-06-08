Сегодня в Беларуси воздух прогрелся до 32 градусов

В Беларусь пришло климатическое лето. Температурный максимум сегодня отмечали метеостанции в Гомельской области. Там столбики термометров перешагнули за 30 градусов. По словам специалистов, такая погода сохранится и в ближайшие дни. И хотя о рекордах пока говорить не приходится, аграрии все же работают на опережение климатических сюрпризов. В плюсе по урожаю будут угодья, оборудованные системами полива. Однако не исключено, что точечно поля будут пересевать. Внезапное потепление добавило и хлопот, и вместе с тем возможностей активно отдохнуть на свежем воздухе. Готова ли страна к пляжному сезону и где в Беларуси планируется создать маленькую Венецию? Об этом в репортаже Анны Ковалевой.





Ситуация в южном для Беларуси Гомельском регионе накаляется буквально на глазах. Хотя синоптики и отмечают: это далеко не рекорд. Жара за 30 в начале июня здесь - типичное явление.



На этой площадке замеряют около 30 метеорологических параметров: атмосферное давление, скорость и направление ветра, интенсивность осадков. Например, сейчас специалист замеряет температуру почвы.



Контроль всех параметров синоптиками и автоматическими метеостанциями - процесс круглосуточный. Сейчас специалисты предупреждают: ближайшие дни жаркая тенденция сохранится. Виной всему юго-восточный ветер. Теплые воздушные массы он принес с Кавказа и западного побережья Черного моря. Причем во всей Европе именно на Беларусь пришелся очаг самых высоких температур.





Метеостанции оперативно информируют аграрную службу об изменениях погоды

Ольга Калачева, инженер-агрометеоролог УП "Гомельоблгидромет" Республиканского центра по гидрометеорологии: "Наша служба взаимодействует с комитетом по сельскому хозяйству, со всеми заинтересованными. Передаем информацию ежедневно. Повышение температурного фона и прошедшие дожди улучшили агрометеорологическую обстановку нашей области. В ближайшее время, по данным наших метеостанций, засушливых явлений не прогнозируется".

И все же синоптики добавляют: погода не любит долгосрочных прогнозов. Поэтому в такое время руку на пульсе приходится держать в первую очередь аграриям.

Хозяйства Беларуси работают на опережение погодных аномалий

Сухая клубника. Эти растения пострадали от прошлогодней засухи. Здесьпесчаная почва, температура больше 35 градусов приводит к тому, что клубника не может поглощать влагу даже при ее наличии.

Фермер Артем Станевский клубникой занимается уже 5 лет. За это время перепробовал разные сорта ягоды, несколько раз менял культуру земледелия. В итоге добился неплохих урожаев. Однако прошлогодняя засуха преподнесла неприятный сюрприз. Часть рассады просто засохла и не возродилась до сих пор.

Артем Станевский, глава фермерского хозяйства:

"В случае, если у вас куст засохнет, вы как минимум не дополучите урожай, который должен быть ориентировочно 1 кг с куста, к этому мы стремимся. Если у вас зальет клубнику, точно так же корни не будут получать кислород. Получится та же засуха для растения, только спровоцированная избытком влаги".

На нынешний сезон Артем Станевский возлагает большие надежды. Прогноз погоды изучает на неделю вперед и готовится к возможным катаклизмам заранее. От дождя клубнику посадил в высокие грядки, а от засухи установил на поле систему орошения.

Артем Станевский, глава фермерского хозяйства:

"Пробита скважина, которая обеспечивает эту плантацию в 3 га водой. Положен капельный полив, разведены вот эти синие шланги, которые и обеспечивают эту плантацию водой".



Температурные колебания точечно повредили посевы

Резкие перепады температур внесли коррективы и на работу аграриев центрального региона. В Стародорожском районе пересевают поля, которые пострадали от весенних ночных заморозков. Участок отводился под тритикале, вскоре же вырастет однолетний райграс. Последствия погодных аномалий наблюдают и на соседнем поле. В конце апреля здесь высадили кукурузу, но минусовые температуры поставили на паузу ее развитие. Сейчас же рост культуры активизировался.

Белорусы открыли пляжный сезон

Жаркая погода способствует не только активной работе, но и активному отдыху. На столичных пляжах аншлаг. К летнему сезону для комфортного отдыха обновили песок, на набережных и новое оборудование - дополнительные беседки, детские и спортивные площадки. Например, на Цнянском водохранилище можно попробовать себя в вейкбординге. Открыты пункты проката экотранспорта.

Итальянская романтика в Беларуси: на водоеме в Минске появились гондолы

На Комсомольском озере в этом году появился новый вид водного транспорта - настоящие гондолы. Управляют ими настоящие профессионалы. Но при наличии соответствующих разрешений прокатиться на гондоле можно и без сопровождения. А за тем, чтобы отдых был безопасным, следят специалисты ОСВОДа.