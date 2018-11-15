Сегодня в Беларуси вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий

За последние четыре года произошло около двух тысяч аварий, в которых погибли около двух с половиной тысяч человек. Как показывает статистика, количество аварий снижается, но последствия все так же ужасают. Сегодня во многих храмах страны пройдут панихиды по погибшим в ДТП.