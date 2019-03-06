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Сегодня в Берлине открывается Международная туристическая биржа

Туристическая биржа в Берлине проходит уже более 50 лет. Оборот форума составляет более 7 миллиардов евро.

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