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Сегодня в Борисове открыли отделение магнитно-резонансной томографии
Это первая районная больница в Минской области, где появилось такое оборудование. Теперь жителям Борисова, Жодино, Смолевич и Логойска, чтобы сделать МРТ, не обязательно ехать в столицу. Отделение будет работать в две смены. А современное оборудование позволит оперативно получать результаты исследования. Подробности у Натальи Кезик.
С десяток лет это здание на территории Борисовской районной больницы пустовало. А сегодня здесь уютное отделение диагностики, где установлен аппарат магнитно-резонансной томографии.
Результаты исследований МРТ быстро попадают и в профильные отделения. Василий Босацкий работает в борисовской больнице почти сорок лет. Ежегодно в хирургическом отделении врачи оперируют почти 2 тысячи человек.
Врачи борисовской больницы ежегодно проводят более шести с половиной тысяч операций. Новый комплекс МРТ поможет оперативнее начать лечение пациентов со сложными диагнозами.
Новый высокотехнологичный комплекс в Борисовском районе сейчас будет работать в две смены. Кроме самой машины, сюда закупили и аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы исследовать пациентов даже в тяжелом состоянии.
Вскоре здесь начнут принимать пациентов круглосуточно - такой режим работы необходим для экстренных случаев. К аппарату МРТ закупят и ангиографический комплекс. Вообще жа медучреждения центрального региона в ближайшие 4 года разделят на три медицинских округа - Борисовский, Солигорский и Молодечненский. Там также появятся подобные отделения с высокотехнологичным оборудованием.
Чтобы работать в новом центре, борисовские врачи несколько месяцев проходили стажировку. Впереди и дополнительное обучение. Все для того, чтобы как можно скорее ставить диагноз и лечить пациентов.
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