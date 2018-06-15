Сегодня в Борисове открыли отделение магнитно-резонансной томографии

Это первая районная больница в Минской области, где появилось такое оборудование. Теперь жителям Борисова, Жодино, Смолевич и Логойска, чтобы сделать МРТ, не обязательно ехать в столицу. Отделение будет работать в две смены. А современное оборудование позволит оперативно получать результаты исследования. Подробности у Натальи Кезик.

С десяток лет это здание на территории Борисовской районной больницы пустовало. А сегодня здесь уютное отделение диагностики, где установлен аппарат магнитно-резонансной томографии.

Результаты исследований МРТ быстро попадают и в профильные отделения. Василий Босацкий работает в борисовской больнице почти сорок лет. Ежегодно в хирургическом отделении врачи оперируют почти 2 тысячи человек.

Врачи борисовской больницы ежегодно проводят более шести с половиной тысяч операций. Новый комплекс МРТ поможет оперативнее начать лечение пациентов со сложными диагнозами.

Новый высокотехнологичный комплекс в Борисовском районе сейчас будет работать в две смены. Кроме самой машины, сюда закупили и аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы исследовать пациентов даже в тяжелом состоянии.

Вскоре здесь начнут принимать пациентов круглосуточно - такой режим работы необходим для экстренных случаев. К аппарату МРТ закупят и ангиографический комплекс. Вообще жа медучреждения центрального региона в ближайшие 4 года разделят на три медицинских округа - Борисовский, Солигорский и Молодечненский. Там также появятся подобные отделения с высокотехнологичным оборудованием.