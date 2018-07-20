Сегодня в Червене прошли областные соревнования санитарных дружин

Всего 23 команды - представители каждого района области, которые стали лучшими во время своего местного отбора. Экзамен у дружинников принимала профессиональное жюри - медики и спасатели. По сумме баллов в пяти этапах жюри ближе к вечеру определит команду-победителя. Она представит нашу область на республике. За экзаменационными этапами следила и Наталья Кезик (видео).