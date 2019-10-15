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Сегодня в фармацевтической отрасли работает около 11-ти тысяч сотрудников
Сегодня поздравляют тех, кто свою жизнь посвятил благому делу - созданию лекарств от болезней для всего человечества. В Беларуси отмечают День фармацевтической и микробиологической промышленности. Для наглядности приведем несколько фактов.
Итак, всего в Беларуси работают 38 фармкомпаний. Только за прошлый год они выпустили продукции на 608 миллионов долларов, а экспорт лекарств составил почти 120 миллионов долларов. Сегодня в аптеках более половины препаратов отечественного производства. Кроме того, развитие белорусской фармпромышленности позволило не только снизить цены на дорогостоящие медикаменты, но и повысить качество наших лекарств.
Всего за последние три года на рынок выведено 33 новых лекарства белорусского производства. Прежде всего, это препараты для лечения сердечно-сосудистой и нервной систем, а также противоопухолевое и антивирусные средства. Ну, кстати, сегодня в фармацевтической отрасли работает около 11 тысяч сотрудников.
О лекарственной безопасности нашей страны расскажет Юлия Хмель.
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности
Илона Ковалева на предприятии по производству лекарств работает уже 23 года. И сегодня за советами к ней обращаются не только ее подчиненные, но и родственники. В семье Ковалевых почти целая династия работников фармпромышленности: свекровь, муж с сестрой и сын с супругой - итого на всех выходит 103 года профессиональной службы.
Илона Ковалева, начальник цеха по производству стерильных лекарственных средств:
"Моя работа на сегодняшний день заключается, это, во-первых сделать продукцию, чтобы она была качественная. У меня цех выпускает такие препараты, как инсулины генно-инженерные, которые необходимы нашим больным людям диабетом сахарным".
Потребность в лекарствах высокая, от того и производительность не меньше. Например, на одном из крупнейших предприятий страны сегодня выпускают более 350 наименований.
Константин Белый, гендиректор фармацевтического предприятия:
"Приоритетным направлением поставок лекарственных средств являются: противоопухолевые препараты; антимикробные, в том числе противотуберкулезные препараты и противовирусные препараты, лекарственные средства общетерапевтической группы".
Фармацевтика Беларуси
Около половины здесь выпускаемой продукции реализуется на экспорт. 24 страны - серьезный показатель. К слову, за последние три года белорусские лекарства доехали аж до Венесуэлы, Уганды, Гвинеи и Южной Кореи. Бесспорно, в топе и у нас и за рубежом - противоопухолевые средства.
А это участок по производству лекарственных средств цитостатиков, которые используют для лечения онкологических заболеваний. Здесь изоляторная технология, которая обеспечивает полную защиту персонала, а также самих препаратов. Здесь их производство в форме леофильновысушенных порошков. Длительность такой сушки от двух до четырех суток.
А дальше - тщательный контроль. Все препараты должны соответствовать показателю стерильности.
Виктория Немченко, начальник цеха по производству противоопухолевых средств:
"После укупорки флаконы идут на обкатку и на внешнюю мойку. Обкатки и внешняя мойка происходит в изоляторе".
Такие опыты в Институте биоорганической химии проходят практически каждый день. Ученые разрабатывают свои аналоги уже существующих мировых препаратов. Так от идеи и создания в лаборатории до поступления уже в руки пациентам проходит от 3 до 5 лет.
Петр Петров, завотделом Института биоорганической химии НАН Беларуси:
"На базе нашего института разработан целый ряд лекарственных средств. В первую очередь, это целое семейство лекарственных средств противоонкогематологических заболеваний. Это антрацитные лекарственные средства и лекарственные средства для лечения антирефлюксных свойств".
Увеличить долю белорусских лекарств
Всего на рынок за последние три с половиной года выведено 33 новых отечественных лекарства. И сейчас основная задача, которая стоит перед нашим производителем, - увеличить долю белорусских лекарств на прилавках. При этом уже более 50 % отечественного производства.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:
"Более 400 миллионов долларов - это программа импортозамещения. И это сухие цифры, а если брать в судьбах людей, благодаря развитию отечественной фармпромышленности по многим дорогостоящим позициям цены упали многократно. Это позволило нам внедрить государственные программы по лечению гепатита С, это позволило расширить доступ к лечению пациентов с вич-инфекцией. Это фактически беспрецедентно увеличило уровень снабжения пациентов онкологического профиля".
День работников фармацевтической и микробиологической промышленности
Сегодня в Беларуси работают 38 фармкомпаний. Ежедневно на благо лекарственной безопасности нашей страны трудятся около 11-ти тысяч сотрудников фармпромышленности. И каждый из них, так или иначе, надеется, что рано или поздно ученые изобретут ту самую пилюлю от всех болезней. Которая позволит белорусам строить самые грандиозные планы на завтра.
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