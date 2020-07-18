Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи

В историческом центре города - от улицы Пушкина до площади Победы - работают тематические площадки #Беларусьпомнит #живиярко #творидобро. Глобальный open air перерастет в праздник традиционной и современной художественной росписи с сотнями авторских работ. Дополнит картину автофест с ретроавтомобилями.



Впервые на "Славянском базаре" пройдет детский конкурс в один день. Сегодня сразу два отделения песенного соревнования. Вечером поклонников фестиваля ждут на концерте украинских звезд эстрады с участием Тины Кароль, Ирины Билык, Николая Гнатюка и других. А в 10 вечера на площадке перед концертным залом "Витебск" выступят белорусские артисты новой волны.



