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Сегодня в храме-памятнике финал благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"
Наше единство в вере и правде. Об этом говорили на межконфессиональном открытом диалоге. Сегодня в храме-памятнике в честь Всех Святых собрались волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Это финал благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси". Проекту уже 10 лет. Через трудовые акции и волонтерские миссии происходит формирование у молодежи чувства гордости и уважения за историческое прошлое и богатую культуру народа. И сегодня же здесь передан денежный сертификат Брестскому областному центру молодежного творчества. Средства собраны на создание образовательно-оздоровительного учреждения "Республиканский центр патриотического воспитания молодежи". Строительство знакового объекта на территории Кобринского укрепления Брестской крепости началось 11 ноября.
Владислав Лысенков, учащийся СШ № 1 г. Славгорода:
Зарина Гаджиева, волонтер движения "Доброе сердце":
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ:
За три года в межконфессиональной благотворительной акции приняли участие более 10,5 тыс. добровольцев в почти 880 благотворительных мероприятиях. Только в Год мира и созидания благоустроено 265 религиозных объектов, памятников времен Великой Отечественной войны, мест воинского героизма и славы. 38 объектов оцифрованы в рамках международного историко-патриотического проекта "Цифровая звезда".
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