Сегодня в храме-памятнике финал благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"

Наше единство в вере и правде. Об этом говорили на межконфессиональном открытом диалоге. Сегодня в храме-памятнике в честь Всех Святых собрались волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Это финал благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси". Проекту уже 10 лет. Через трудовые акции и волонтерские миссии происходит формирование у молодежи чувства гордости и уважения за историческое прошлое и богатую культуру народа. И сегодня же здесь передан денежный сертификат Брестскому областному центру молодежного творчества. Средства собраны на создание образовательно-оздоровительного учреждения "Республиканский центр патриотического воспитания молодежи". Строительство знакового объекта на территории Кобринского укрепления Брестской крепости началось 11 ноября.