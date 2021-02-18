Сегодня в Минске начала свою работу 28-я книжная выставка-ярмарка

Открытие состоялось, несмотря на скептические прогнозы. Причем официальный статус - международная - тоже сохранили. Форум традиционно собрал книжные новинки разных стран. Приветствие участникам направил Президент.

Приветствие участникам XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки

"Символично, что центральным экспонентом нынешнего форума выступает Содружество Независимых Государств. В год 30-летия этой авторитетной международной организации Беларусь председательствует в Содружестве. Минск всегда был и остается принципиальным приверженцем созидательного сотрудничества и всесторонней интеграции на постсоветском пространстве. Знаковые издания государств - участников СНГ, представленные на выставке, призваны содействовать укреплению гуманитарных связей наших стран и народов", - говорится в приветствии.

Что можно найти на книжных полках, и кто сломал ковидные барьеры печатными посылками? Репортаж Лидии Заблоцкой.

20 стран мира презентовали книжные издания в Минске

Кажется, никаких закрытых границ и не существует. Специально для выставки-ярмарки в Минск доставили сотни книжных посылок. На этот раз в лабиринте легендарной "ромашки" - два десятка зарубежных островков. География - от Австрии до Китая.

Провести ликбез по биографии страны вместо "Википедии" может каждый гость. А изучить лучшее из последних изданий, да и близкое по менталитету, зовут к центральному экспоненту. Читать не между строк, а с комфортом и вовлеченностью - у стенда Содружества Независимых Государств.

Вместо помпезного эпицентра - уютная квартира. Такой символ общего дома СНГ. Как видите, здесь есть детская со своей "свежей" библиотекой, не обошлось и без "кухни" - там взрослые дискуссируют на проблемные темы за круглым столом.

8200 книг отпечатали в Беларуси в 2020 году

Сыграли на теме карантинной изоляции. Сидя дома, читать стали больше. Потому теперь есть что обсудить. Рядом - максимум изданий, отпечатанных в Беларуси за 2020-й. Количество приближается к 8 тысячам. Не рекордный показатель.

Не скрывают, что есть и проседания по продажам книг. Здесь же причина: все больше людей переходит в онлайн и аудиоформаты. Однако сама выставка-ярмарка, даже количество людей здесь, может с этим фактом спорить. Больше полутора сотен мини-филиалов издательств здесь. Только из России - 27. Бестселлеры прямо со станка и сразу в Минск. Причем со скидками в 15 процентов от розничной цены. У каждого - покупатели.

В афише - более 100 интерактивных мероприятий

Традиционно расписана и интерактивная афиша. Каждый час параллельно на главной сцене, у национального стенда и точек издательств, - презентации книг от авторов, автограф-сессии и даже вокальные композиции. Впервые проведут и литературный конкурс стартапов для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Чем не повод получить рецензию на свое сочинение сразу в максимальной концентрации литераторов?

Добраться до "ромашки" можно бесплатно на поэтическом автобусе