Сегодня в Минске начался монтаж главной елки страны

Монтаж главной елки страны начался сегодня в Минске. Новогоднее дерево, высотой 30 метров по традиции "вырастет" на Октябрьской площади. Каркас украсят искусственной хвоей, шарами и пиксельной иллюминацией. Установку конструкции завершат через неделю.



Всего же в этом году столицу украсят 29 новогодних деревьев. Монтаж всех елок завершится до декабря. Праздничное настроение создадут и более трех десятков объемных световых фигур: поздравительные надписи, подарочные коробки и сверкающие шары. А праздничную иллюминацию в Минске включат 14 декабря.



