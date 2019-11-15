ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сегодня в Минске начался монтаж главной елки страны

Монтаж главной елки страны начался сегодня в Минске. Новогоднее дерево, высотой 30 метров по традиции "вырастет" на Октябрьской площади. Каркас украсят искусственной хвоей, шарами и пиксельной иллюминацией. Установку конструкции завершат через неделю.

Всего же в этом году столицу украсят 29 новогодних деревьев. Монтаж всех елок завершится до декабря. Праздничное настроение создадут и более трех десятков объемных световых фигур: поздравительные надписи, подарочные коробки и сверкающие шары. А праздничную иллюминацию в Минске включат 14 декабря.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все