Сегодня в Минске официально закрывают мотосезон

По этому случаю в белорусской столице развернулся масштабный праздник. Утром тысячи байкеров съехались к Кургану Славы. Он по традиции является точкой начала парада. Среди участников фестиваля - байкеры не только из Беларуси, но и из Финляндии, Италии, Латвии. Всего более 15 стран. А в эти минуты мотоколонна в сопровождении ГАИ начинает движение по живописным местам города в сторону Дворца спорта. Именно там и развернутся основные праздничные гулянья.