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Сегодня в Минске официально закрывают мотосезон
По этому случаю в белорусской столице развернулся масштабный праздник. Утром тысячи байкеров съехались к Кургану Славы. Он по традиции является точкой начала парада. Среди участников фестиваля - байкеры не только из Беларуси, но и из Финляндии, Италии, Латвии. Всего более 15 стран. А в эти минуты мотоколонна в сопровождении ГАИ начинает движение по живописным местам города в сторону Дворца спорта. Именно там и развернутся основные праздничные гулянья.
Помимо эффектного мотопарада в программе закрытия сезона выступления диджеев, музыкантов, а также дрифт-шоу. По завершении мероприятия небо над Дворцом спорта раскрасит праздничный салют. Начало красочной феерии в 21:30.
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