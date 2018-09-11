В Минске простятся с первым министром здравоохранения Василием Казаковым

Церемония начнется в 13:00 в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Похоронят Казакова на Московском кладбище в Минске. Василий Степанович родился в 1935 году. Окончил Минский мединститут и начинал с должности врача-терапевта. Занимал высшую должность ведомства с 1991 по 1994 годы. Награжден тремя орденами и медалями.