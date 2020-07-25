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Сегодня в Минске пройдет финал республиканского конкурса "Женщина года"

Церемония награждения состоится в малом зале Дворца Республики. Среди участниц те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности и сельскому хозяйству, воспитанию детей и образованию. Всего 5 номинаций. Из нескольких сотен претенденток определили 37 победительниц из различных регионов страны.

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