Сегодня в Минске пройдет финал республиканского конкурса "Женщина года"

Церемония награждения состоится в малом зале Дворца Республики. Среди участниц те, кто посвятил свою жизнь медицине, промышленности и сельскому хозяйству, воспитанию детей и образованию. Всего 5 номинаций. Из нескольких сотен претенденток определили 37 победительниц из различных регионов страны.

