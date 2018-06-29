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Сегодня в Минске торжественно обновили Республиканскую доску почета
Это символ самых значимых достижений белорусских предприятий, а также регионов и городов по итогам прошлого года. Победителей чествуют ежегодно в канун Дня Независимости. Лучших выбирают в двух номинациях - в социально-экономическом развитии и в сфере экономии ресурсов. В этом году 64 победителя из разных сфер - от промышленности и строительства до спорта и туризма. Как отметили в правительстве, слаженная работа реального сектора обеспечила рост экономики и стабильность на финансовом рынке.
Среди областей в победители неоднократно записали столичный регион. А лучшими городами и районами стали Гродно и Жодино, а также Фрунзенский район Минска.
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