Сегодня в Минске торжественно обновили Республиканскую доску почета

Это символ самых значимых достижений белорусских предприятий, а также регионов и городов по итогам прошлого года. Победителей чествуют ежегодно в канун Дня Независимости. Лучших выбирают в двух номинациях - в социально-экономическом развитии и в сфере экономии ресурсов. В этом году 64 победителя из разных сфер - от промышленности и строительства до спорта и туризма. Как отметили в правительстве, слаженная работа реального сектора обеспечила рост экономики и стабильность на финансовом рынке.