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Сегодня в мире День борьбы с онкологией

В Беларуси снижается смертность от рака

Несмотря на рост заболеваемости, смертность от рака хоть и небольшими темпами, но

снижается

. За последнее десятилетие без малого на 2 %. В стране работают 14 онкологических центров, 2 из которых республиканские.

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