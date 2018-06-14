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Сегодня в мире отмечают День донора

В Беларуси создается общая база людей, которые участвуют в передаче крови. 20 % из них моложе 30 лет. Кровь можно сдавать до пяти раз в год. Всемирная организация здравоохранения поставила задачу перевести весь мир на безвозмездное донорство к 2030 году.

После процедуры сдачи крови все доноры получают порцию питательных продуктов для восстановления организма и возможность в этот день взять отгул на работе.

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