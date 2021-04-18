Сегодня в мире отмечают День охраны памятников и исторических мест

Международной инициативе 38 лет. Однин из важнейших документов, принятых под ее эгидой, - Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия.



Праздник отмечают и в Беларуси. В список Всемирного культурного наследия входят наши Мирский и Несвижский замки, Беловежская пуща и геодезическая дуга Струве. Кроме того, десятки отечественных памятников истории являются перспективными для включения в престижный мировой реестр. В национальном перечне наиболее ценных памятников более 5 тысяч объектов.



Музей-усадьба "Дзержиново" - историко-культурная ценность Беларуси



Среди них и мемориальный комплекс "Дзержиново", который находится на территории Столбцовского района и представляет собой родовую усадьбу знаменитого государственного деятеля советской эпохи, легендарного чекиста Феликса Дзержинского. Самому памятному месту 250 лет. 15 лет назад Дзержиново обрело статус музея-усадьбы и вошло в список историко-культурных ценностей Беларуси.

