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Сегодня в мире отмечают День охраны памятников и исторических мест

Международной инициативе 38 лет. Однин из важнейших документов, принятых под ее эгидой, - Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия.

Праздник отмечают и в Беларуси. В список Всемирного культурного наследия входят наши Мирский и Несвижский замки, Беловежская пуща и геодезическая дуга Струве. Кроме того, десятки отечественных памятников истории являются перспективными для включения в престижный мировой реестр. В национальном перечне наиболее ценных памятников более 5 тысяч объектов.


Музей-усадьба "Дзержиново" - историко-культурная ценность Беларуси

Среди них и мемориальный комплекс "Дзержиново", который находится на территории Столбцовского района и представляет собой родовую усадьбу знаменитого государственного деятеля советской эпохи, легендарного чекиста Феликса Дзержинского. Самому памятному месту 250 лет. 15 лет назад Дзержиново обрело статус музея-усадьбы и вошло в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Родовая усадьба Дзержинских ведет свое начало с XVIII столетия. В доме-усадьбе 6 залов и сотни экспонатов. Каждый рассказывает про историю семьи Дзержинских. Отдельная коллекция - сувениры и подарки музею в честь выдающегося уроженца Столбцовского края.

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