Сегодня в парке Победы пройдет седьмая птичья экскурсия в формате Free Walking Tour

Познакомиться с пернатыми соседями. Сегодня вечером в парке Победы пройдет седьмая птичья экскурсия в формате Free Walking Tour. Минчане не просто проведут две часа на свежем воздухе, но и понаблюдают за птицами, послушают их голоса и узнают новые факты о тех или иных представителях класса. Как правило, во время путешествия встречается около 20 видов пернатых. Такие экскурсии летом проводят почти каждую неделю в разных местах столицы. Кстати, наблюдением за птицами или бердвотчингом интересуются все больше белорусов. Сейчас у нас зарегистрировано более 300 видов пернатых и каждый год фауна пополняется новыми птицами.