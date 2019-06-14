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Сегодня в парке Победы пройдет седьмая птичья экскурсия в формате Free Walking Tour
Познакомиться с пернатыми соседями. Сегодня вечером в парке Победы пройдет седьмая птичья экскурсия в формате Free Walking Tour. Минчане не просто проведут две часа на свежем воздухе, но и понаблюдают за птицами, послушают их голоса и узнают новые факты о тех или иных представителях класса. Как правило, во время путешествия встречается около 20 видов пернатых. Такие экскурсии летом проводят почти каждую неделю в разных местах столицы. Кстати, наблюдением за птицами или бердвотчингом интересуются все больше белорусов. Сейчас у нас зарегистрировано более 300 видов пернатых и каждый год фауна пополняется новыми птицами.
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