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Сегодня в парламенте во втором (итоговом) чтении рассмотрят бюджет на 2019 год
В целом документ сформирован по базовому сценарию и укрепит социальную направленность. Так, финансирование социальной сферы увеличится на 18 %. Возрастут расходы на здравоохранение и образование. Продолжится поддержка многодетных семей, ожидается рост адресных субсидий. Пенсии поднимут на 14 %. Рассчитывают прибавить и к зарплатам: средние доходы бюджетников планируют довести до 810 рублей.
Во втором чтении сегодня рассмотрят и проект Налогового кодекса. После окончательного принятия документа в налоговую можно будет обращаться не по прописке, а в любой удобный офис. Упростится администрирование налогов, изменили и подходы к начислению пени.
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