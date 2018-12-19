Сегодня в парламенте во втором (итоговом) чтении рассмотрят бюджет на 2019 год

В целом документ сформирован по базовому сценарию и укрепит социальную направленность. Так, финансирование социальной сферы увеличится на 18 %. Возрастут расходы на здравоохранение и образование. Продолжится поддержка многодетных семей, ожидается рост адресных субсидий. Пенсии поднимут на 14 %. Рассчитывают прибавить и к зарплатам: средние доходы бюджетников планируют довести до 810 рублей.

Во втором чтении сегодня рассмотрят и проект Налогового кодекса. После окончательного принятия документа в налоговую можно будет обращаться не по прописке, а в любой удобный офис. Упростится администрирование налогов, изменили и подходы к начислению пени.