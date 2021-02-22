Почему Запад не держит слово и нередко играет только по своим правилам и на что готов ради геополитических амбиций? Сегодня в "Понятной политике"- самые яркие примеры предательства и обмана. Как США и Европа нарушают взятые обязательства и к чему приводит короткая память политиков самого высокого ранга? Только факты - смотрите в нашем эфире сразу после "Панорамы".