Радио "Сталіца" в прямом эфире отмечает роковую 20. Поздравляем!

Концертная площадка на волнах! Сегодня в прямом эфире радио "Сталіца" отмечает роковую двадцатку! Подразделение главного медиахолдинга образовано 21 сентября 1998 года. Сегодня это единственная полностью белорусскоязычная радиостанция FM-формата. К слову, с мини-концертами в эфире "Сталіцу" поздравят три коллектива: "Палац", The Superbullz и :B:N:

Присоединиться к поздравлениям и поучаствовать в призовых викторинах может абсолютно каждый. Достаточно позвонить в студию, отправить сообщение на короткий номер или через соцсети. К слову, радио "Сталіца" вещает круглые сутки на ультракоротких волнах по всей Беларуси и на частоте 105,1 FM в Минске.