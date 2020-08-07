В Беларуси открылось сразу несколько важных социальных объектов





Новые технологии и почти стопроцентный экспорт

Для Витебской области это предприятие уникальное. Учредитель рассказывает: уже есть новые идеи. Компост, на котором росли грибы, - прекрасное удобрение для полей. Подтверждение тому - плантации брокколи. Это первый урожай не менее востребованного, чем шампиньоны, продукта.

Вадим Иванович, учредитель предприятия по выращиванию шампиньонов

: "Мы тестируем выращивание цветной капусты, тестируем выращивание пекинской. И я думаю, что если в этом году это буквально считанные метры квадратные, то на следующий год можно будет пробовать десятки гектаров наверняка".

Только вперед к новым достижениям. Но уже спортивным. Это футбольное поле с искусственным покрытием - еще один повод для радости жителей Коханова. На открытие приехал известный футболист, чемпион Советского Союза в составе минского "Динамо", заслуженный тренер Беларуси Георгий Кондратьев. Уверен: победам быть!

Георгий Кондратьев, заслуженный тренер Беларуси

: "Молодежь радуется, потому что такие площадки открываются. Ребятам удобно здесь играть. На таких полях меньше травматизма".





В Гомеле открылся обновленный 25-метровый бассейн

С сентября в Коханове объявлен набор в детскую футбольную секцию. А вот обновленный 25-метровый бассейн в Гомеле уже принял первых посетителей.

Екатерина Кужанова, старший тренер-преподаватель отделения плавания СДЮШОР № 7 г. Гомеля

: "Мне кажется, колоссально... Полная реконструкция. Все белое, красивое. Так подобрано, такая вытяжка. Все на высоком уровне. Даже тумбочки у нас современные. Мы можем проводить здесь республиканские соревнования - у нас есть балкон, все условия для этого".

Сегодня рабочий день тренера Екатерины Кужановой впервые за последние два года снова начинается в стенах родной СДЮШОР. Раньше приходилось разрываться между площадками в разных концах города. Построенный более сорока лет назад бассейн с 2018 года был закрыт на ремонт. В реконструкцию вложили более миллиона рублей: модернизирована система вентиляции, заменены плиты перекрытия и плитка в чаше бассейна. Заниматься здесь будут и профи, и просто любители здорового образа жизни.

А учеников первой Лепельской школы ждет преобразившийся спортивный зал – здесь заменили кровлю, окна, появилось современное напольное покрытие.





Новые ясли-сад открыли в микрорайоне Лебяжий

Еще один важный социальный объект сделает комфортнее жизнь в столичном микрорайоне Лебяжий. Ясли-сад на 190 мест. В новом здании - бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы. Организованы группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков.

Евгений Доброневский, начальник управления по образованию администрации Центрального района г. Минска:

"Это третье дошкольное учреждение в микрорайоне Лебяжий - оно очень долгожданное. По генеральному плану, в перспективе здесь ожидается строительство еще двух дошкольных учреждений".