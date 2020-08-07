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В Беларуси открылось сразу несколько важных социальных объектов
Новые технологии и почти стопроцентный экспорт
Для Витебской области это предприятие уникальное. Учредитель рассказывает: уже есть новые идеи. Компост, на котором росли грибы, - прекрасное удобрение для полей. Подтверждение тому - плантации брокколи. Это первый урожай не менее востребованного, чем шампиньоны, продукта.
Вадим Иванович, учредитель предприятия по выращиванию шампиньонов
: "Мы тестируем выращивание цветной капусты, тестируем выращивание пекинской. И я думаю, что если в этом году это буквально считанные метры квадратные, то на следующий год можно будет пробовать десятки гектаров наверняка".
Только вперед к новым достижениям. Но уже спортивным. Это футбольное поле с искусственным покрытием - еще один повод для радости жителей Коханова. На открытие приехал известный футболист, чемпион Советского Союза в составе минского "Динамо", заслуженный тренер Беларуси Георгий Кондратьев. Уверен: победам быть!
Георгий Кондратьев, заслуженный тренер Беларуси
: "Молодежь радуется, потому что такие площадки открываются. Ребятам удобно здесь играть. На таких полях меньше травматизма".
В Гомеле открылся обновленный 25-метровый бассейн
С сентября в Коханове объявлен набор в детскую футбольную секцию. А вот обновленный 25-метровый бассейн в Гомеле уже принял первых посетителей.
Екатерина Кужанова, старший тренер-преподаватель отделения плавания СДЮШОР № 7 г. Гомеля
: "Мне кажется, колоссально... Полная реконструкция. Все белое, красивое. Так подобрано, такая вытяжка. Все на высоком уровне. Даже тумбочки у нас современные. Мы можем проводить здесь республиканские соревнования - у нас есть балкон, все условия для этого".
Сегодня рабочий день тренера Екатерины Кужановой впервые за последние два года снова начинается в стенах родной СДЮШОР. Раньше приходилось разрываться между площадками в разных концах города. Построенный более сорока лет назад бассейн с 2018 года был закрыт на ремонт. В реконструкцию вложили более миллиона рублей: модернизирована система вентиляции, заменены плиты перекрытия и плитка в чаше бассейна. Заниматься здесь будут и профи, и просто любители здорового образа жизни.
А учеников первой Лепельской школы ждет преобразившийся спортивный зал – здесь заменили кровлю, окна, появилось современное напольное покрытие.
Новые ясли-сад открыли в микрорайоне Лебяжий
Еще один важный социальный объект сделает комфортнее жизнь в столичном микрорайоне Лебяжий. Ясли-сад на 190 мест. В новом здании - бассейн, компьютерный, спортивный и хореографический залы. Организованы группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков.
Евгений Доброневский, начальник управления по образованию администрации Центрального района г. Минска:
"Это третье дошкольное учреждение в микрорайоне Лебяжий - оно очень долгожданное. По генеральному плану, в перспективе здесь ожидается строительство еще двух дошкольных учреждений".
Кроме этого, в микрорайоне Лебяжий запланировано и строительство школы более чем на тысячу мест. Инвестиции в подрастающее поколение – это инвестиции в будущее страны.
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