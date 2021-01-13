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Сегодня в рубрике "Будет дополнено" расскажут об истинных методах работы и лжи беглых
Простые украинцы уже неоднократно обжигались от структурных преобразований своего государства, которое обрекает своих же жителей на снижение уровня жизни. По такому же пути предлагают идти белорусам, обещая золотые горы.
Ложь беглых
Только для того чтобы купаться в роскоши, для начала просят белорусов сброситься копеечкой, чтобы потом помогать тем, кто якобы пострадал от диктатуры. Основателем большинства фондов является известный в определенных кругах Андрей Стрижак. Беглый "невероятный" постоянно ищет поводы, чтобы «постричь» белорусов. То для борьбы с коронавирусом (для последующих выплат медикам), то для борьбы с предателями-силовиками или для тех, кто пострадал от режима. И по утверждениям самого Стрижака собрали ему целых 6 миллионов долларов. Вот только финансовую подмогу те, кто на нее претендовал, по факту так и не получили. А деньги улетучились. К такому заключению пришли наши коллеги с телеканала ОНТ. Мошеннические схемы организаторов фонда солидарности BySol раскрывают уже бывшие помощницы Андрея Стрижака. Создают свои телеграм-каналы и там сливают всю подноготную бывшего руководителя. Да и в телефонных разговорах друг с другом не скрывают, что люди, которые хотят получить выплаты и претендуют на суммы более сотни евро, мягко говоря, должны закатать губу. Ну, а дальше всех посылают участников так называемых дворовых маршей.
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