Сегодня в рубрике "Будет дополнено" расскажут об истинных методах работы и лжи беглых

Только для того чтобы купаться в роскоши, для начала просят белорусов сброситься копеечкой, чтобы потом помогать тем, кто якобы пострадал от диктатуры. Основателем большинства фондов является известный в определенных кругах Андрей Стрижак. Беглый "невероятный" постоянно ищет поводы, чтобы «постричь» белорусов. То для борьбы с коронавирусом (для последующих выплат медикам), то для борьбы с предателями-силовиками или для тех, кто пострадал от режима. И по утверждениям самого Стрижака собрали ему целых 6 миллионов долларов. Вот только финансовую подмогу те, кто на нее претендовал, по факту так и не получили. А деньги улетучились. К такому заключению пришли наши коллеги с телеканала ОНТ. Мошеннические схемы организаторов фонда солидарности BySol раскрывают уже бывшие помощницы Андрея Стрижака. Создают свои телеграм-каналы и там сливают всю подноготную бывшего руководителя. Да и в телефонных разговорах друг с другом не скрывают, что люди, которые хотят получить выплаты и претендуют на суммы более сотни евро, мягко говоря, должны закатать губу. Ну, а дальше всех посылают участников так называемых дворовых маршей.