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Сегодня в столичном парке имени Горького открылась интерактивная площадка "Атом-движ"

Научно-популярная программа организована в рамках презентации белорусского студотрядовского движения. Здесь можно поиграть в футбольный фристайл, гигантские шашки, посоревноваться в ловкости и внимательности. Победителям выдают специальные браслеты, которые обмениваются на подарки. Конечно же, посетителей ждут и познавательные мини-лекции о работе студотрядов.

Праздничная программа продлится до 19 часов.

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