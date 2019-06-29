Сегодня в столичном парке имени Горького открылась интерактивная площадка "Атом-движ"

Научно-популярная программа организована в рамках презентации белорусского студотрядовского движения. Здесь можно поиграть в футбольный фристайл, гигантские шашки, посоревноваться в ловкости и внимательности. Победителям выдают специальные браслеты, которые обмениваются на подарки. Конечно же, посетителей ждут и познавательные мини-лекции о работе студотрядов.



Праздничная программа продлится до 19 часов.