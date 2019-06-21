Сегодня в стране открыли все 10 фан-зон

В столице, помимо Дворца спорта, гостеприимные площадки ждут болельщиков у "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены". Там свой формат локаций - музыкальный и танцевальный. Но самое главное, что, помимо развлекательной программы, фанаты смогут онлайн следить за турнирами, а сегодня увидеть трансляцию церемонии открытия II Европейских игр прямо из центра Минска. Юлия Токарь выходит на прямую связь, она сейчас работает в главной фан-зоне страны.



Мы у Дворца спорта, поэтому доброго всем и спортивного вечера! Как видите, эту площадку можно смело назвать не только самой большой фан-зоной (ее площадь несколько сотен квадратов), но и самой радушной. Чувствуется приближение большого праздника. Гостей очень много.







У каждой фан-зоны, а их в стране десять, свой формат. Здесь - национальный. И сегодня культурный колорит представляет Израиль! Площадка превратилась в песчаный пляж Тель-Авива, всех отдыхающих угощали хумусом и фалафелем, много творческих мастер-классов дали детям.



Сейчас на сцене выступают белорусские артисты. Музыка шумит нон-стоп. Еще две фан-зоны открылись сегодня в столице. У "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены". На одной задают тон танцевальные ритмы, на другой - музыкальные. В режиме нон-стоп артисты будут создавать настроение на протяжении всего форума. Кроме того, на больших экранах ведется трансляция турниров. Гигантские экраны высокой четкости установлены и здесь, у Дворца спорта.



