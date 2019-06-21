3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сегодня в стране открыли все 10 фан-зон
В столице, помимо Дворца спорта, гостеприимные площадки ждут болельщиков у "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены". Там свой формат локаций - музыкальный и танцевальный. Но самое главное, что, помимо развлекательной программы, фанаты смогут онлайн следить за турнирами, а сегодня увидеть трансляцию церемонии открытия II Европейских игр прямо из центра Минска. Юлия Токарь выходит на прямую связь, она сейчас работает в главной фан-зоне страны.
Мы у Дворца спорта, поэтому доброго всем и спортивного вечера! Как видите, эту площадку можно смело назвать не только самой большой фан-зоной (ее площадь несколько сотен квадратов), но и самой радушной. Чувствуется приближение большого праздника. Гостей очень много.
У каждой фан-зоны, а их в стране десять, свой формат. Здесь - национальный. И сегодня культурный колорит представляет Израиль! Площадка превратилась в песчаный пляж Тель-Авива, всех отдыхающих угощали хумусом и фалафелем, много творческих мастер-классов дали детям.
Сейчас на сцене выступают белорусские артисты. Музыка шумит нон-стоп. Еще две фан-зоны открылись сегодня в столице. У "Минск-Арены" и "Чижовка-Арены". На одной задают тон танцевальные ритмы, на другой - музыкальные. В режиме нон-стоп артисты будут создавать настроение на протяжении всего форума. Кроме того, на больших экранах ведется трансляция турниров. Гигантские экраны высокой четкости установлены и здесь, у Дворца спорта.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов