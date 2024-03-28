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Сегодня в Центре управления полетами состоялся сеанс связи Марины Василевской и Олега Новицкого с детьми
Верят ли космонавты в приметы перед полетом? Есть ли на МКС свой огород? Что едят и как отдыхают космонавты на станции? Сегодня в Центре управления полетами состоялся сеанс связи Марины Василевской и Олега Новицкого с детьми.
Ребята - призеры конкурса детского рисунка "Славные страницы истории братских народов Беларуси и России - Мы вместе". А так как сегодня мы вместе в освоении космоса, многие работы были посвящены космической тематике. Лучшие рисунки ребята принесли с собой и показали их через видеосвязь. Такой космический вернисаж стал настоящим сюрпризом. Пообщаться с космонавтами приехали более 30 мальчишек и девчонок. Все места на балконе в главном зале ЦУПа были заняты. Конечно, к микрофону были допущены не все, ведь связь с МКС длилась менее получаса, и нужно было уложиться в тайминг.
29 марта у Марины Василевской тоже в планах общение с Землей, только уже по радиосвязи. В 17:50 ( как раз, когда МКС будет пролетать над Беларусью) студенты факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ на 10 минут установят контакт с Международной космической станцией.
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