ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сегодня в урочище Куропаты прошла масштабная акция по уборке территории

Мероприятие состоялось по инициативе Федерации профсоюзов. В благоустройстве приняли участие трудовые коллективы, а также крупнейшие организации страны - БРСМ и "Белая Русь" - всего почти 200 человек. Субботник посвящен Дню памяти предков. Отметим, Федерация профсоюзов на протяжении двух лет активно организовывает акции по благоустройству урочища Куропаты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все