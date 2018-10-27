Сегодня в урочище Куропаты прошла масштабная акция по уборке территории

Мероприятие состоялось по инициативе Федерации профсоюзов. В благоустройстве приняли участие трудовые коллективы, а также крупнейшие организации страны - БРСМ и "Белая Русь" - всего почти 200 человек. Субботник посвящен Дню памяти предков. Отметим, Федерация профсоюзов на протяжении двух лет активно организовывает акции по благоустройству урочища Куропаты.