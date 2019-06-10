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Сегодня вечером пройдет вторая репетиция роты почетного караула
Столица продолжает и активную подготовку ко Дню Независимости. Сегодня вечером пройдет вторая репетиция роты почетного караула возле стелы "Минск - город-герой".
В связи с этим ГАИ рекомендует водителям продумать свой маршрут заранее. Движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет ограничиваться на время тренировок. Репетиции пройдут также 13, 17 и 20 июня с 9 до 11 вечера. Общественный транспорт на это время пустят в объезд.
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