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Сегодня - Вербное воскресенье. Завтра у православных начнется Страстная седмица

Православные христиане встретят Пасху ровно через неделю. А сегодня у верующих Вербное воскресенье. В храмах вспоминают евангельское событие - Вход Господень в Иерусалим. По традиции весь день люди семьями идут в церкви, чтобы освятить веточки вербы. Считается, что после окропления они наделяются целебной силой и приносят в дома мир и спокойствие на весь предстоящий год.

Завтра у православных начнется Страстная седмица неделя особых молитв и поста до Пасхи.


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