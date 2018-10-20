Сегодня во всем мире отмечают День статистики

В Беларуси работники этой сферы встречают праздник в подготовке к важному для нашей страны событию. Ровно год остался до переписи населения, онапроходит раз в 10 лет. Уже обучают волонтеров, которые должны обойти каждого белоруса. В этом году перепись будет электронной. Все данные занесут в планшеты. Каждый сможет заполнить анкету онлайн. А напомнят об этом смс-уведомления. Параллельно ведутся не менее важные проекты. Например, именно здесь можно узнать, насколько уверенно Беларусь движется к Целям устойчивого развития.