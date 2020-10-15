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Сегодня Всемирный день борьбы с онкопатологией
Рак молочной железы лидирует среди женского населения планеты как самая распространенная и самая коварная. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в этом году порядка 15 миллионов женщин заболели раком груди. В Беларуси годовая цифра достигает пяти тысяч. Проблема контроля за болезнью и ее лечением решается программами ранней диагностики, которая проводится во всех регионах нашей страны. Благодаря скринингу, опухоль выявляется на ранних стадиях для более успешного лечения.
Лидер отечественной онкомедицины - Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Накануне ведущие специалисты учреждения провели онлайн-конференцию для коллег в регионах.
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