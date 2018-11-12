Сегодня Всемирный день борьбы с пневмонией

Он призван повысить осведомленность людей в отношении этого заболевания и рисков, связанных с ним. Во всем мире воспаление легких является главной причиной детской смертности. Чаще всего от него страдают в Африке и Южной Азии. Лечится болезнь антибиотиками, а предупредить ее можно с помощью иммунизации и полноценного питания. Закончиться пневмонией может и обычный насморк. В Беларуси на данный момент ситуация с респираторными инфекциями спокойная. Уровень заболеваемости ОРИ даже на 16 % ниже прошлогоднего, сообщают в Минздраве.