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Сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Сделать эту дату в календаре памятной в 2005 году на саммите ООН в Нью-Йорке предложил Президент Беларуси. Мировое сообщество инициативу поддержало, ежегодно 30 июля все страны собираются за круглым столом и подводят итоги работы по искоренению рабства, принуждения и социального неравенства.

По самым скромным подсчетам, по всему миру в рабстве сейчас находится более 20 миллионов человек.

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