Сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Сделать эту дату в календаре памятной в 2005 году на саммите ООН в Нью-Йорке предложил Президент Беларуси. Мировое сообщество инициативу поддержало, ежегодно 30 июля все страны собираются за круглым столом и подводят итоги работы по искоренению рабства, принуждения и социального неравенства.