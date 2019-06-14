Сегодня Всемирный день донора. С утра добровольцы приходят в пункты сдачи крови на безвозмездной основе. Хотя безвозмездно не значит бесплатно. Для каждого донора в Беларуси работают принципы финансовой нейтральности: это освобождение от работы в день донации с сохранением среднего заработка, обеспечение питанием до и после процедуры, компенсация затрат на дорогу к месту сдачи крови. В Беларуси зарегистрированы 55 тысяч почетных доноров, но и решившихся сделать полезное дело впервые тоже немало. Благодаря донорам в Беларуси ежегодно проводят свыше 400 тысяч операций с переливанием крови.