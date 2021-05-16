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Сегодня Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
Этот день, по решению ВОЗ, приходится ежегодно на каждое третье воскресенье мая. В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, проходит под девизом "Жить. Учиться. Любить".
Один из знаков памяти и солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ-инфекции, - красная лента. Ее придумал в 1991 году художник Франк Мур. В этот день люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.
Согласно мировой статистике, за весь период наблюдения от сопутствующих СПИДу болезней умерли 32,7 млн человек.
В Беларуси сейчас проживает более 22,8 тыс. человек с ВИЧ-позитивным статусом.
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