Сегодня Всемирный день здоровья. В этом году он посвящен медикам и акушеркам

Всемирный день здоровья сегодня отмечают по всему земному шару, в том числе и в Беларуси. В этом году ВОЗ посвятила праздник медсестрам и акушеркам. По данным Национального статистического комитета нашей страны, за прошлый год в организациях здравоохранения республики работали 88 000 медицинских сестер и чуть более 4 500 акушерок.Мода на здоровый образ жизни больше и больше охватывает Беларусь. За последние 10 лет количество тех, кто занимается спортом, увеличилось почти на 5 процентов. На начало 2020 физической культурой занимались более 30 процентов городского населения и почти 17,5 сельского.



