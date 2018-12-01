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Сегодня вступают в силу изменения закона о СМИ

Документ расширили дополнительными понятиями и терминами: а именно, "сетевое издание", "интернет-ресурс" и его владелец. Для последнего впервые установлены права и обязанности. В числе которых - идентификация пользователей, которую можно осуществить через соцсети и электронную почту. Накануне прокомментировал изменения в программе "Клуб редакторов" министр информации.

В законе также предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского производства. За два года все телеканалы должны выйти на уровень минимум в 30 % национального контента.

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