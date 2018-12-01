Сегодня вступают в силу изменения закона о СМИ

Документ расширили дополнительными понятиями и терминами: а именно, "сетевое издание", "интернет-ресурс" и его владелец. Для последнего впервые установлены права и обязанности. В числе которых - идентификация пользователей, которую можно осуществить через соцсети и электронную почту. Накануне прокомментировал изменения в программе "Клуб редакторов" министр информации.

